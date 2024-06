La pax tra candidati a sindaco, gli abbracci di Scerra: tensione stemperata con Cosentino

Gela. Insieme ad “Alleanza per Gela” può essere l’ago della bilancia al ballottaggio. Salvatore Scerra, terzo nella corsa al municipio, con oltre settemila preferenze, ha già spiegato che valuterà insieme agli alleati quali prospettive programmatiche intendano sviluppare Cosentino e Di Stefano (che si confronteranno al secondo turno). In queste ore, ha salutato gli altri competitor, compresi appunto i candidati ancora in lizza. In corso Vittorio Emanuele un abbraccio a Di Stefano. Sul lungomare, invece, la scena per Scerra si è ripetuta ma con l’ingegnere Cosentino. Nell’ultimo periodo tra i due la tensione elettorale si è fatta sentire, con bordate verbali notevoli. In serata, però, c’è stato un abbraccio distensivo. “Il rispetto prescinde dalla politica”, ha chiosato Scerra.