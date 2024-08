Costituente M5s, gruppo consiliare vaglia proposte di modifica: fase avviata

Gela. Il successo elettorale della coalizione del sindaco Terenziano Di Stefano riporta sicuramente, tra le altre, pure l’effigie del Movimento cinquestelle. I grillini stanno con il primo cittadino e lo ha confermato il parlamentare Ars Nuccio Di Paola, tra i primi a credere nell’esponente civico, a conclusione della fase dell’agorà politica. I grillini non intendono aprire casi politici rispetto alle sorti prossime della giunta e risponderanno all’eventuale convocazione di Di Stefano, che pare intenzionato a fissare un vertice dell’alleanza, dopo la festa patronale. Ieri, Di Paola ha incontrato informalmente il gruppo consiliare. I pentastellati, oltre a voler programmare i prossimi passi amministrativi, parteciperanno al processo costituente lanciato dal leader Giuseppe Conte. “Sicuramente, il gruppo consiliare avanzerà delle proposte per modificare e migliorare lo statuto – sottolinea Di Paola – non escludo che una proposta in tal senso possa arrivare pure dal nostro gruppo territoriale”. Anche su questo si stanno confrontando gli esponenti M5s in città. La fase costituente, oltre alle proposte dei gruppi consiliari e territoriali, prevede poi fasi successive, con il vaglio e l’eventuale sottoscrizione delle ipotesi di modifica dello statuto. “Come dice Conte – aggiunge Di Paola – tutto può cambiare. E’ un processo aperto”.