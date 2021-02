Covid hotel in via Tevere, condomini: “Si mette a rischio la salute di tutti”

Gela. Questa mattina, i tecnici di Asp hanno effettuato un sopralluogo in via Tevere, nell’immobile individuato come possibile Covid hotel, da attivare nella struttura “Sul Tevere” di proprietà della Sst srl, lo stesso gruppo proprietario della Rsa Caposoprano. La società ha dato seguito all’avviso pubblico di Asp per la ricerca di strutture da adibire a Covid hotel, per positivi da porre in isolamento. E’ stato propostao anche l’immobile della struttura “I Girasoli”. Diversi condomini dello stabile di via Tevere, però, non ci stanno e ritengono che l’avvio di un Covid hotel in quell’immobile sia altamente pericoloso per la salute di chi ci vive ma anche per la prosecuzione di tante attività, professionali e commerciali. Un gruppo ha scritto al Comune, all’Asp, alla Sst, all’amministrazione condominiale e a tutte le autorità preposte. Il condominio di via Tevere 153 è presente in una zona ad alto tasso di residenti, ma anche di attività di vario titolo. Nella comunicazione scrivono di una decisione “inopportuna quanto pregiudizievole per la salute dei condomini tutti e di tutti coloro i quali, a vario titolo, frequentano il condominio di via Tevere”. Nella struttura, sostengono, non c’è alcuna separazione né un ingresso riservato al solo Covid hotel. “Non è autonoma e indipendente”, aggiungono. Pongono una serie di impedimenti anche logistici, visto il flusso elevato di traffico e una viabilità che non permetterebbe la fermata delle ambulanze con i pazienti Covid. Sono molto preoccupati per l’assenza di un vero e proprio percorso dedicato a chi dovrebbe essere ospitato nel Covid hotel. Ribadiscono che a livello condominiale l’unica autorizzazione era stata rilasciata per una struttura destinata ad ospitare anziani e non invece pazienti Covid.