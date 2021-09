Covid, il numero dei guariti supera quello dei contagi: 32 nuovi casi e 74 guariti

Gela. Il numero dei nuovi contagi Covid in città continua ad essere inferiore a quello dei guariti. Nelle ultime 24 ore, sono 32 i nuovi casi Covid e 74 i guariti. La curva complessiva è a 515 positivi. Aumenta però il numero di ricoveri in rianimazione. Sono 2. Nelle ultime 24 ore infatti un paziente gelese è stato trasferito in rianimazione. In degenza ordinaria sono stati ricoverati 3 pazienti di Niscemi.