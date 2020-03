Covid, più attenzione nella raccolta rifiuti: solo indifferenziato per utenze segnalate

Gela. Le disposizioni dettate dalla Regione contro il rischio di contagio da Covid hanno indotto anche l’amministrazione comunale ad adeguarsi. Per chi si trova in permanenza domiciliare fiduciaria o in quarantena con sorveglianza attiva, da ieri niente raccolta differenziata. Potranno conferire l’indifferenziato nelle giornate di mercoledì e sabato, dalle 13:30 alle 14:30. Tutti i rifiuti, indipendentemente dalla natura, quindi compresi fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, sono considerati rifiuti indifferenziati e vanno raccolti e conferiti insieme. La spazzatura dovrà essere contenuta e chiusa in almeno due sacchetti, uno dentro l’altro, o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale.