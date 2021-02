“Caltaqua esclude il Comune dagli incontri con i cittadini”, Greco: “E’ intollerabile”

Gela. I rapporti istituzionali tra il sindaco Lucio Greco e i manager di Caltaqua sembrano decisamente compromessi. L’azienda, attraverso propri rappresentanti, ha incontrato i componenti del comitato di quartiere San Giacomo, senza coinvolgere Palazzo di Città. Per Greco, si tratta di un atteggiamento “a dir poco scortese”. “E’ intollerabile che dopo tutto quello che abbiamo fatto per cercare di risolvere l’atavico problema e restituire un minimo di funzionalità alla rete idrica, Caltaqua provi a cambiare linea e a bypassare il Comune, che ha il diritto di essere coinvolto ed interpellato in ogni iniziativa che riguardi la distribuzione idrica in città. Arrivare direttamente ai vessati cittadini – dice l’avvocato – cercando un rapporto con i rappresentanti di quartiere, non è accettabile. Escludere gli amministratori e fare in modo che non siano coinvolti e non sappiano cosa accadrà nei prossimi mesi è di una gravità inaudita”. Secondo il sindaco, si tratterebbe di una reazione dell’azienda, dopo le sue pesanti dichiarazioni sull’attuale situazione del servizio idrico in città, considerato tra i peggiori e sempre più caro.