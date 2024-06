Crack e cocaina a casa, arrestato un pregiudicato di 45 anni

Niscemi. Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Gela con l’apporto del nucleo cinofili di Palermo a Niscemi durante un controllo antidroga.

Il pregiudicato, durante una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina e crack suddivisa in dosi, bilancino per la pesatura e materiale vario per il confezionamento della droga.

L’intero materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione su disposizione dell’autorità giudiziaria.