“Ettore Romagnoli”: musica per l’anima

Ed ecco schierati sul palco coi loro strumenti il plotone di ragazzi che si esibiranno in performance individuali: chi al pianoforte, chi al flauto traverso, chi alla chitarra, chi alla tromba. Ogni ragazzo-a ha eseguito brevi brani, ma bastevoli per metterne in rilievo il talento e, in qualche caso, anche il virtuosismo. E sistematicamente gli schioccanti applausi dei presenti hanno gratificato i protagonisti che si sono succeduti l’uno all’altro. Il primo brano, arrangiato e diretto dai docenti neoimmessi in ruolo quest’anno, i talentuosi Graziana Scollo e Giovanni Barbetta, ha visto all’opera i diciannove ragazzi della prima media eseguire un pezzo di Annalisa e Belwood. Ma, verosimilmente, il piatto forte della serata è stato il celeberrimo medley “Moment for Morricone” di quell’immenso e universalmente conosciuto e riconosciuto compositore romano. Tale brano, ottimamente arrangiato e diretto dal prof. Sebastiano Berritta, ha visto protagonisti i ragazzi di seconda e terza media, con la voce particolarmente intonata dell’alunna Ester Scerra. Ne è uscita una prestazione che ha sbalordito persino gli stessi insegnanti che li hanno seguiti e preparati nel corso dell’anno. In pratica, si è trattato dello stesso Medley con cui questi ragazzi, il 25 maggio scorso, hanno clamorosamente vinto il Primo Premio al prestigioso concorso “ Valle dello Jato” svoltosi a Partinico, in provincia di Palermo. Per tutto questo, il Dirigente Scolastico, il prof Gianfranco Mancuso, nel ringraziare tutti i protagonisti della serata, alunni e professori della materia, non ha nascosto la sua emozione e, perché no, un pizzico d’orgoglio. Ma come parole importanti hanno pronunciato filosofi, narratori nonché poeti sul valore della musica, così il Dirigente Scolastico, con eloquio a tratti anche fascinoso, si è soffermato soprattutto su tre aspetti: emozioni, armonia e bellezza. Di emozioni ce ne sono state, e come! E a conclusione della serata, il quartetto dei professori di musica della Scuola (i già citati professori Sebastiano Berritta alla tromba – Giovanni Barbetta alla chitarra – Graziana Scollo al pianoforte – nonché l’altrettanto talentuoso prof. Antonio Milana al flauto traverso) hanno riservato ai presenti una sorpresa che è sembrata un autentico dono, esibendosi col morriconiano brano “Metti una sera a cena”. Nessun commento, nessuna parola, potrebbe mai dare l’idea della prestazione che ne è uscita fuori; ne ha parlato, invece, in maniera entusiastica il lunghissimo applauso che ancora mi risuona nelle orecchie.

Di rilievo, inoltre, è stata la conduzione della serata da parte di Mattia Alessi, alunno di seconda media ed egli stesso pianista, che ha dimostrato qualità inusuali per la sua età.

Di seguito i nomi dei ragazzi che terranno in un posticino dei loro cuori il ricordo di un’esperienza davvero indimenticabile:

Cantante : Ester Scerra

Percussionista : Lorenzo Sciclone

Flauto traverso : Asia Aberia, Flavio Fanciulli, Amir Khalifa, Beatrice Faraci, Giuseppe Ferrara, Thomas Cascino, Lorenzo Antonuccio

Chitarra : Arianna Di Benedetto, Luca Diaconu, Federica Olaru, Giulia Faraci, Mathias Faraci, Giorgia Caci, Regina Faraci, Fabio Minardi, Andrea Grassiccia, Samuele Lionti, Matteo Cuvato, Eva Bronte, Giada Melodia, Emanuela Scudera, Alessandro Cattuti

Tromba : Ainhoa Infantino, Antonio Giudice, William Mezzasalma, Francesco Di Stefano, Matilde Scuderi, Emmanuel Cilindrello, Marco Garofalo, Francesco Ratto, Jason Infantino, Saverio Pisano, Andrea Minardi, Andrea Bonelli

Pianoforte : Daria Popa, David Li Pomi, Stella Impellizzeri, Gloria Catalano,

Carlotta Esposito Ferrara, Edith Pecchini, Francesco Iudici, Safiria Alfieri, Lorelay Germano, Ludovica Sanfilippo, Kevin Dierna, Aurora Scollo, Anna Bognanni, Asia Susino, Mattia Alessi.