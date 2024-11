Crisi agricoltura, sopralluogo per gli interventi di manutenzione

Gela. Da questa mattina, è in corso un sopralluogo nelle aree rurali del territorio, in presenza dell’assessore regionale Barbagallo. L’Ars, ieri, ha approvato variazioni che copriranno interventi di manutenzione per le aree Maroglio, Dirillo e Rizzuto. “Lavoriamo per avviare i progetti di manutenzione straordinaria per queste infrastrutture, da troppo tempo abbandonate, con l’obiettivo di ripristinare la loro piena funzionalità. Ieri sera, l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato la variazione di bilancio che include, tra le altre misure, il finanziamento per la progettazione e la realizzazione delle necessarie opere infrastrutturali. Continuiamo a lavorare con determinazione per il comparto agricolo, senza cedere di un solo centimetro, con l’obiettivo di restituire acqua e dignità a tutto il settore”, ha spiegato il parlamentare Ars Scuvera. Lui stesso ha proposto gli approfondimenti pratici, direttamente nelle aree rurali del territorio.