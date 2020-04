Crisi Covid, sindacati ed esercenti: “Da Greco prima di un no ci saremmo aspettati confronto vero”

Gela. L’unità tra politica e parti sociali è piuttosto lontana dal concretizzarsi. Il tentativo di rendere meno traumatica l’emergenza che sta seriamente affossando gli ultimi barlumi di economia locale ha aperto un solco. Il sindaco Lucio Greco, nel corso della seduta monotematica di consiglio comunale conclusasi nel primo pomeriggio di oggi, ha rimandato al mittente la proposta dei sindacati confederali e delle organizzazioni datoriali, che chiedevano l’uso delle royalties estrattive per andare incontro alle attività in crisi, sull’orlo della chiusura definitiva. Greco ha spiegato che ci sono delle esigenze di sopravvivenza dell’ente comunale, che non possono essere taciute, e inoltre l’uso delle royalties non lo ritiene in linea con quanto disposto dalle norme in materia. Un no che sindacati e organizzazioni datoriali considerano come un passo indietro, anche dal fronte del consiglio comunale. “Esprimiamo amarezza per le parole del sindaco e per l’atto di indirizzo esitato dal consiglio comunale il cui contenuto appare ovvio, retrodatato e privo di voglia di affrontare il dramma di oggi, che non per nulla si definisce “pandemia mondiale”. La stessa ha cambiato i tempi di ognuno di noi oltre che le abitudini consolidate. Lo sforzo di analisi e proposta che appena ventiquattro ore fa abbiamo reso pubblico, chiedendo l’utilizzo delle royalties, mira a risolvere una emergenza che noi insieme abbiamo gestito fino ad oggi, da un lato invitando piccole e medie aziende a chiedere la cassa integrazione e dall’altro ad esaminare e sottoscrivere il verbale congiunto. Questo vale per nove settimane – spiegano – poi ci saranno i licenziamenti e la chiusura delle attività. Ci saremmo aspettati un confronto, non siamo innamorati delle nostre proposte, sicuramente per farle siamo consapevoli della loro percorribilità, cioè della loro concretizzazione entro trenta giorni. Siamo aperti a qualunque altra forma di reperimento delle risorse economiche e siamo disponibili a percorrere qualunque altra strada che ci porti all’obiettivo”.