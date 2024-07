Crisi idrica, comitato: “A Manfria situazione parzialmente normalizzata”

Gela. A Manfria, nelle zone servite dal consorzio “Piana Marina”, attraverso Divina acquedotti, pare si torni pian piano alla normalità nella distribuzione idrica. Maurizio Cirignotta, presidente del comitato permanente per lo sviluppo di Manfria, spiega che la situazione è in evoluzione. “E’ stata parzialmente normalizzata in molte zone – dice – è stato permesso agli utenti l’accumulo nei serbatoi di raccolta, naturalmente ancora delle criticità sono presenti in via dei Carciofeti, via delle Spighe, in via dei Ciclamini e via dei Cipressi”. Il presidente riferisce che il comitato continuerà ad essere vigile. “Continueremo a vigilare e a collaborare con gli organi preposti, vista l’emergenza, e ancora con gli enti competenti affinché non si arrivi più a superare la settimana di non distribuzione in tutte le aree, Va mantenuta da parte di Siciliacque una portata adeguata ad una distribuzione che possa permettere a tutti l’accesso ad un bene comune che è l’acqua. In tal senso – aggiunge Cirignotta – si ribadisce l’importanza della tutela sanitaria per anziani e disabili anche attraverso mezzi sostitutivi. Non va intaccato assolutamente il diritto alla salute sancito all’articolo 32 della Costituzione e collegato ad un corretto utilizzo dell’acqua per tutti”.