Crisi idrica, ordinanza del sindaco: “Usare l’acqua in modo razionale, evitare sprechi”

Gela. L’emergenza idrica è conclamata, in città così come nel resto del territorio siciliano. L’amministrazione comunale dal momento dell’insediamento è stata attiva nei tavoli istituzionali per individuare ulteriori fonti per la città e si è arrivati a forniture nuovamente a giorni alterni. Più acqua dal Ragoleto, due nuovi pozzi a Pantanelli, i progetti per Bubbonia e il pozzo di contrada Giardinelli in territorio vittoriese, sono tra le soluzioni messe in campo da subito. La situazione generale però rimane in bilico: c’è la consapevolezza che la risorsa idrica sia scarsa e il sindaco Di Stefano ha appena firmato un’ordinanza, attraverso il settore lavori pubblici, affidato al dirigente Antonino Collura.