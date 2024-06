Crisi idrica, riunioni e tavoli tecnici: attivato il Centro operativo per gli interventi

Gela. Fra i primi punti che l’amministrazione Di Stefano sta affrontando c’è sicuramente l’emergenza idrica. Stamattina sono stati convocati in municipio i vertici di Asp, Ati e Caltaqua. Nel frattempo il Sindaco Terenziano Di Stefano ha deciso di attivare il Centro operativo comunale presso la sede della Protezione Civile di via Ossidiana per gestire la questione idrica limitatamente alle fasce deboli.

Da lunedì saranno attivi due numeri telefonici cui ci si potrà rivolgere per ricevere acqua attraverso autobotti ma solo ed esclusivamente per i soggetti fragili, ovvero famiglie che hanno la presenza di anziani inamovibili, portatori di handicap, situazioni di grave disagio.