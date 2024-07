Crisi idrica, tavolo in prefettura: Di Stefano, “turni rimodulati, acqua ora a giorni alterni”

Gela. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha preso parte al tavolo in prefettura sull’emergenza idrica, punto di riferimento in questa fase dell’intera azione amministrativa. “In questo momento di grande disagio per la nostra città, la nostra priorità è l’emergenza idrica. Il nostro obiettivo principale è risolvere il disagio dei troppi cittadini che patiscono la carenza d’acqua da giorni. In questi giorni si sono susseguiti diversi incontri in Prefettura, anche alla presenza dell’assessore Filippo Franzone, l’ultimo proprio stamattina alla presenza del Presidente dell’Ati idrica, Siciliacque e Caltaqua. Al momento, la mia missione politica da primo cittadino, a pochissimi giorni dall’insediamento, non è banalmente risolvere l’emergenza e basta, è avere cura dei diritti dei cittadini che da anni, ormai, inutile negarlo, si sentono abbandonati. In questi pochissimi giorni, con l’impegno di tutti, compreso quello di Eni, abbiamo messo in esercizio il nuovo pozzo Pantanelli che consentirà di attingere ad un maggiore quantitativo di acqua e quindi, diminuire i disagi ai gelesi che è l’aspetto che mi interessa maggiormente”, ha spiegato.