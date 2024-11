Cura dei capelli, in città nasce il marchio “Luisa D’ovidio” e una linea di prodotti naturali

Gela. Nasce in città la prima linea di prodotti per capelli tra balsamo, shampoo e trattamenti specifici. A firmarla è Luisa D’ovidio, decisa a puntare su “ingredienti naturali e sostenibili, pensati per offrire risultati eccezionali senza compromettere la salute dei capelli in un marchio capace di rappresentare qualità, autenticità e sostenibilità”.

Il progetto si traduce nel marchio “Luisa D’ovidio”, nato durante il periodo caratterizzato dalla pandemia da Covid e affinato in decenni di esperienza e osservazione delle esigenze dei clienti e delle tendenze del mercato.