Curaba è il nuovo segretario generale del Comune, arriva in una fase molto difficile

Gela. In una delle fasi più delicate per Palazzo di Città, stretto nei vincoli del dissesto e con il tentativo di chiudere prima possibile il bilancio stabilmente riequilibrato, arriva il nuovo segretario generale. Il sindaco Di Stefano ha scelto Giovanni Curaba, con determina appena firmata. Si insedierà prendendo il posto dell’uscente Carolina Ferro, giunta in Comune lo scorso anno, individuata dall’ex sindaco Greco. Di Stefano punta su Curaba che ha diverse esperienze da segretario generale in vari enti comunali lombardi e liguri. Si è già occupato inoltre di Unioni di Comuni, struttura attivata da Gela, insieme ai municipi di Butera e Niscemi, per il nuovo ciclo dei finanziamenti 2021-2027, anche in questo caso in una fase molto complessa. Ferro ha sostenuto gran parte del periodo ammininistativo e burocratico che ha poi condotto al dissesto e alle relative fasi successive, per gli adempimenti. Ha dovuto coordinare, con interim, vari settori comunali, causa una carenza enorme di personale dirigenziale.