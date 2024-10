“Da Di Stefano accuse puerili”, Greco: “Cerca di coprire l’aumento dei loro stipendi”

Gela. Intorno all’aumento delle indennità del sindaco e degli assessori, come abbiamo ricordato, si è accesa una querelle poltica tra l’attuale primo cittadino e il suo predecessore. Greco ha accusato l’amministrazione comunale di aver perso l’obiettivo vero, quello dell’interesse della città, preferendo tutelare specifici interessi. Di Stefano, invece, ha invitato l’ex primo cittadino a pagare la sanzione che potrebbe essere irrogata all’ente per la mancata presentazione della relazione annuale. “La risposta di Di Stefano alle mie critiche sull’aumento delle indennità, oltre ad essere fuorviante, è anche ridicola e puerile. Non sapendo come difendersi, tira fuori argomenti, peraltro falsi, che nulla hanno a che vedere con la loro sciagurata decisione di aumentarsi lo stipendio. Serietà gli imporrebbe ben altra condotta – dice Greco – quella di agire con lealtà e correttezza, evitando di inventarsi fatti e circostanze prive di fondamento. Ipotizzare, così come ha fatto, scenari futuri dimostra debolezza e mancanza di serietà”.