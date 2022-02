“Da domani riparte terapia intensiva”, Caltagirone: “C’è massima attenzione su Gela”

Gela. La terapia intensiva sarà nuovamente operativa a partire da domani. Gli esiti dei tamponi sugli operatori sanitari che erano risultati positivi al Covid hanno dato tutti riscontro negativo e vi sono, dunque, le condizioni per ricominciare le attività di terapia intensiva no-covid. La riapertura del reparto da parte non è mai stata messa in discussione: il provvedimento assunto di chiusura temporanea è stato di natura straordinaria, necessario per poter assicurare la continuità assistenziale in un momento in cui la pandemia ha generato una carenza forzata di personale. Le polemiche si sono concentrate sul management di Asp e sulla decisione di trasferire i pazienti Covid, al “Sant’Elia” di Caltranissetta.