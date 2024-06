“Da noi nessuna lobby”, Cosentino: “Di Stefano rincorre il potere, Scerra figlioccio della politica”

Ai lombardiani ha rinfacciato il controllo totale delle istituzioni che sul territorio coordinano il sistema rifiuti. “La mia non è stata un’autocandidatura a differenza di altre”, ha sottolineato dal palco. La programmazione del servizio idrico che non c’è l’ha addebitata al presidente Ati Massimiliano Conti. “Invece di occuparsi della distribuzione dell’acqua fa campagna elettorale in una città non sua e si limita a distribuire volantini”, ha spiegato. “Di Stefano è lo specialista delle insalate per il potere – ha attaccato ancora – Scerra è il figlioccio della politica. Ha trasformato la campagna elettorale in una carnevalata. Ha fatto della cultura del sospetto la linea della sua campagna elettorale, avvelenando i pozzi. Io incandidabile? Scerra guardi a casa sua”. Cosentino nell’ultimo giorno utile attacca a testa bassa e cerca di prendere la testa della corsa, mirando direttamente a chi la politica l’ha fatta anche a livello amministrativo.