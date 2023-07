“Da settembre tavolo progressisti, capiremo chi vorrà esserci”, Farruggia: “Centrodestra non è coeso”

Gela. Da settembre il confronto tra i progressisti dovrà prendere una direzione compiuta. “Ci siederemo intorno ad un tavolo e capiremo chi vorrà esserci e chi invece sceglierà altro”, dice il consigliere comunale Virginia Farruggia. I pentastellati, come intuibile dalle recenti dichiarazioni rilasciate dal coordinatore regionale Nuccio Di Paola, sembrano fermamente convinti che l’esperienza di una coalizione progressista non possa arenarsi davanti alle difficoltà emerse in consiglio comunale. “Le dinamiche del consiglio comunale – aggiunge Farruggia – sono del tutto differenti dalla prospettiva politica più ampia. Sia questa amministrazione sia la situazione finanziaria dell’ente, ad oggi, non ci hanno permesso di valutare con attenzione lo sviluppo del progetto alternativo alla giunta Greco e al centrodestra. Nelle prossime settimane cercheremo di avere contatti e interlocuzioni informali e da settembre il timing dovrà essere serrato”. Sono tanti i punti interrogativi che ancora ruotano intorno al Pd, per ora senza guida, e “Unità progressista” non ha dimostrato troppa compattezza in alcune situazioni. Farruggia, però, sembra convinta che si debba andare avanti. “I civici di “Una Buona Idea”? Hanno giustamente spiegato che i contatti ci sono stati su atti da condividere in consiglio comunale ma proprio perché è mancata l’opportunità di fare un passo ulteriore. Il Pd – aggiunge – sappiamo che ha una questione interna da risolvere ma noi siamo qui, intenzionati a sviluppare una coalizione con quelle forze che non si sono mai riviste nel governo nazionale e in quello regionale”.