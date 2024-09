Dal negozio alla discarica, sui rifiuti a Montelungo presentata una denuncia

“Questi rifiuti li avevamo esposti regolarmente differenziati di fronte al nostro negozio come ogni sera – racconta Carmelo – lo facciamo da sempre, da quando abbiamo aperto l’attività. Quando l’indomani mattina non li abbiamo trovati abbiamo pensato che fossero stati regolarmente ritirati dal compattatore che passa quotidianamente. Vederli sparsi a Montelungo ci provoca un’enorme rabbia”.

Il mistero da chiarire adesso è come questi rifiuti dalla via Venezia siano arrivati sino a Montelungo e chi li abbia abbandonati in quel luogo. Toccherà agli inquirenti fare luce sulla vicenda dopo che Carmelo ha depositato una denuncia contro ignoti al Commissariato di via Zucchetto.

“Spero – dice Carmelo – che gli inquirenti possano far luce sui responsabili. È inaccettabile che uno scempio del genere rimanga impunito”.

Gli investigatori acquisiranno le immagini delle videocamere attorno all’attività di via Venezia per capire se i rifiuti sono stati regolarmente prelevati dai mezzi del servizio pubblico di raccolta. Da noi contattati i vertici di Impianti Srr si sentono di escludere qualsiasi tipo di comportamento scorretto da parte dei loro operatori e chiederanno al Comune di verificare la presenza delle fototrappole nella zona di Montelungo.

L’amministratore di Impianti Giovanna Picone però, avvierà comunque una indagine interna, iniziando a verificare i gps dei mini compattatori in servizio. “Andremo in fondo alla faccenda – ha dichiarato – e, qualora dovessimo accertare delle responsabilità prenderemo immediatamente i provvedimenti necessari. Chi sporca la città va sanzionato”.