Dalle campagne alle aree incolte nel perimetro urbano, tanti incendi e pericoli

Gela. Le aree incolte tornano ad essere terreno fertile per i tanti incendi che in questi giorni stanno costellando il territorio. Ieri, in poche ore, sono andate in fumo vaste zone sia a Montelungo sia in via Butera. Nel primo caso, le fiamme hanno lambito alcune abitazioni. In via Butera, invece, il fuoco si è sviluppato nei pressi di attività commerciali e di una scuola. Casi analoghi, negli scorsi giorni, si sono verificati a Manfria. Si tratta spesso di aree private che nonostante le ordinanze comunali non vengono sottoposte a manutenzione.