Danni al PalaCossiga, Pizzardi: “Comune e Asp arrivino ad un accordo senza contenziosi”

Ieri, a seguito di un post pubblicato da Asp sui social, l’altro ex assessore Salvatore Incardona ha fatto notare, sulla scorta di atti ufficiali del municipio, che l’ente comunale non procedette mai ufficialmente a riprendere in carico il palazzetto, a causa dei danni riscontrati già a seguito della fase dell’hub vaccinale. Situazione diventata ancora più grave per quanto accaduto successivamente, con furti e irruzioni vandaliche. Pizzardi invita Comune e Asp a mettersi al tavolo per formalizzare un’intesa.