Danni alle colture del territorio, Scuvera dagli agricoltori: “Contatti con il governo regionale”

Ha inoltre sottolineato come la siccità e gli eventi estremi stiano mettendo a dura prova il settore agricolo siciliano. Il governo nazionale e regionale pongono una particolare attenzione a queste emergenze climatiche, con l’obiettivo di integrare le azioni a livello locale e nazionale. Nei prossimi giorni, sarà avviato un monitoraggio approfondito dei territori colpiti per fornire un quadro completo dei danni e accelerare l’erogazione degli aiuti economici e tecnici. Scuvera ha ringraziato l’assessore Barbagallo per la pronta collaborazione e ha invitato gli agricoltori a collaborare strettamente con le autorità competenti per superare questa difficile situazione.