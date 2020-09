Danni sul lungomare, tubi non autorizzati: partito giudizio ad ex sindaco e funzionari

Gela. Sarebbero stati individuati dopo uno dei tanti sversamenti che anche negli scorsi anni si sono registrati sul lungomare, nel nuovo tratto. Due tubi, probabilmente per lo scolo delle acque, furono collocati su demanio marittimo e secondo la ricostruzione dei pm della procura il Comune non avrebbe avuto alcuna autorizzazione per sconfinare. Dopo delle piogge, nel tratto al centro delle verifiche si formò una voragine sull’arenile. Pare che il titolare di un lido della zona segnalò il caso, facendo scattare le indagini. A risponderne a processo sono l’ex sindaco Domenico Messinese e i funzionari comunali Raffaella Galanti e Rosario Città. Il dibattimento è stato aperto davanti al giudice Francesca Pulvirenti. I legali degli imputati (gli avvocati Rocco La Placa, Michele Aliotta, Venere Salafia e Rita Calò) hanno avanzato le loro richieste istruttorie, come fatto per l’accusa dal pm Tiziana Di Pietro.