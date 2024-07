Dc distante dall’amministrazione su Pef e Tari: “Non accettiamo politica alla don Abbondio”

Gela. La Dc prende le distanze dalle mosse dell’amministrazione su Pef e tariffe Tari. Anche in aula consiliare l’esponente cuffariano Armando Irti ha parlato di atti “arrivati solo a poche ore dalla riunione d’aula e di aumenti che non condivide”. “Non vi è dubbio che con l’approvazione del Pef l’amministrazione ha intrapreso la strada più facile, aumentare le tasse e gravare sui cittadini virtuosi. La collaborazione con l’opposizione non si deve chiedere solo per decidere le carice istituzionali di presidente del consiglio e vicepresidente o per le commissioni consiliari. Non ci saremmo tirati indietro dal fare delle proposte per il Pef, invece hanno convocato un consiglio comunale urgente senza una conferenza dei capigruppo per poter discutere e confrontarsi. I nostri concittadini – fanno sapere dal gruppo Dc – non vivono sicuramente in un momento di agiatezza e per noi l’aumento delle tasse produrrà un aumento dell’evasione, facendo ricadere il peso di questa situazione sui cittadini che invece pagano i tributi regolarmente. Non vogliamo la politica di don Abbondio, speriamo ci sia più coraggio in futuro”.