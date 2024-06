Debiti accumulati per il dissalatore fermo, Regione paga un’altra rata da dieci milioni e mezzo

Una vicenda, quella delle somme pagate per ripianare i debiti accumulati in passato nella gestione del dissalatore che fu, che proprio in città di recente, nel corso della campagna elettorale, è stata denunciata dal parlamentare Ars di “Sud chiama nord” Ismaele La Vardera. In visita al comitato elettorale del candidato a sindaco Terenziano Di Stefano, alleato del gruppo di Cateno De Luca, La Vardera ha condotto un sopralluogo in raffineria proprio per prendere contezza della situazione dell’impianto di dissalazione, del quale rimane il quinto modulo bis a sua volta diventato oggetto di contesa giudiziaria per un’azione avviata dalla società che lo portò avanti, la “Di Vincenzo srl”.