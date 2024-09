Decennale Maratonina del Golfo, start a novembre: inclusione con il trofeo Aisa

Gela. Fervono i preparativi per la X^ edizione della Martonina del Golfo organizzata dalla società ASD Atletica Gela che si svolgerà quest’anno il 10 novembre valevole come VII^ prova del grand prix regionale di maratonine.

Per l’evento gli organizzatori dell’ASD Atletica Gela hanno ideato una medaglia da collezione che unita ad altre due che arriveranno nelle successive edizioni (2025 e 2026) daranno vita ad un’unica composizione che raffigura la famiglia e le mura Timoleontee. Gli atleti potranno quindi, a conclusione delle prossime tre edizioni della manifestazione, incastonare le medaglie in un’unica base che sarà creata per l’occasione.