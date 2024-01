“Decisione che lascia perplessi”, Catania: “Rimango in carica, presenterò appello”

La decisione dei giudici aprirebbe le porte dell’Assemblea regionale al coordinatore cittadino FdI Salvatore Scuvera, che al momento non ha commentato. Non ha presentato ricorso, avanzato invece da elettori locali. Per Catania e per i suoi legali, la scelta di presentare appello sospende gli effetti della decisione. “Gli effetti della pronuncia vengono, quindi, sospesi dalla presentazione del ricorso in appello e sino alla conclusione dell’iter giudiziario. Nel frattempo continuerò a svolgere il mio incarico di deputato regionale con la serietà e l’impegno che mi hanno contraddistinto sino oggi. Sono assolutamente tranquillo – aggiunge il sindaco di Mussomeli – che alla fine le ragionevolezza e l’equa interpretazione delle norme prevarrà, consacrando il risultato democratico uscito dalle urne che risulta essere chiaro ed incontrovertibile”. In casa Fratelli d’Italia, l’esito del procedimento giudiziario potrebbe mutare profondamente le prospettive politiche locali.