Decommissioning condotte non più in uso, Enimed ha trasmesso atti alla Regione per interventi

Gela. Quello del decommissioning delle condotte non più in uso, un tempo destinate ai flussi di idrocarburi nel ciclo di produzione di Eni, è tra i punti che rientrano negli interventi che anche diversi protocolli istituzionali pongono in capo alla multinazionale. Di recente, gli uffici regionali hanno avviato l’iter per la Valutazione di incidenza ambientale, attivata da Enimed. Si tratta delle operazioni finalizzate allo smantellamento e alla rimozione delle condotte che collegano il pozzo “Gela 15” all’area del terzo Centro raccolta olio. Nella relazione tecnica, viene riportato che la finalità è “effettuare il decommissioning delle condotte interrate, inteso come l’insieme delle operazioni, congiunte o disgiunte tra loro, necessarie ai fini della pulizia impiantistica preliminare, della demolizione e della rimozione”. Agli uffici regionali sono stati trasmessi tutta la documentazione tecnica e i vari riferimenti progettuali.