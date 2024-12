Decoro urbano, “più attenzione per le periferie”: “Un piano generale di intervento”

Gela. In queste settimane, l’amministrazione comunale, attraverso l’assessore Giuseppe Fava, sta lavorando a un progetto complessivo di decoro urbano, concentrato in aree tra le principali del perimetro cittadino: lungomare, via Venezia e il centro storico. Sono previste attività da coprire anche con i fondi delle compensazioni Eni. C’è però chi richiede una maggiore attenzione per le periferie. A richiamare il tema è Francesco Vaccaro, spesso in prima linea per il miglioramento dell’area della stazione ferroviaria e del quartiere Giardinelli. “E’ giusto che si intervenga in zone come quelle annunciate, il lungomare, il centro storico e via Venezia, ma non bisogna lasciare indietro le periferie cittadine. Sono spesso prese in considerazione quando si tratta di ricercare voti e consensi ma poi vengono abbandonate”. Per Vaccaro, bisogna iniziare dalla sicurezza e dalla manutenzione del verde pubblico.