Defibrillatore rubato, donazione di un medico: torna nella postazione di largo San Biagio

Gela. In città sono tanti i furbetti che rubano un bene comune per un proprio tornaconto, ma c’è anche chi preferisce fare una donazione che può veramente fare la differenza e salvare delle vite.

È quanto accaduto a largo san Biagio dove è stato finalmente posizionato un nuovo defibrillatore grazie alla donazione di un medico ortopedico della città. Stamattina il sindaco Terenziano Di Stefano e l’assessore Filippo Franzone hanno ricollocato il sistema salvavita all’interno della custodia in cui lo scorso 14 settembre ignoti hanno sottratto uno dei quattro defibrillatori che erano stati donati da una società privata di Palermo e dislocati in diversi punti della città.