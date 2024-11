Un premio per ricordare l’Ingegnere Rocco Sauna nel decennale della scomparsa

Gela. Un premio in memoria dell’ ingegnere Rocco Sauna, stimato professionista e figura di riferimento per la comunità di Gela, in favore degli studenti meritevoli della città. La famiglia e gli amici dell’ingegnere Sauna vogliono onorare la memoria di un professionista che ha dedicato la sua vita agli studi ed alla professione, contribuendo con partecipazione attiva e proficua allo sviluppo della comunità locale. Il concorso è rivolto esclusivamente agli studenti iscritti al triennio di tutti gli istituti secondari di secondo grado della città di Gela ed è stato voluto dalla famiglia “Sauna Samparisi” con il supporto del Centro di cultura e spiritualità cristiana “Salvatore Zuppardo” di Gela. Il tema proposto è “Il rapporto tra l’uomo e il contesto urbano.” La proposta degli studenti dovrà mirare a migliorare la qualità della vita in città, promuovendo l’ integrazione sociale, la sostenibilità ambientale e un uso intelligente degli spazi.

“Intendiamo mantenere viva la memoria di un uomo che ha saputo unire un’altissima competenza tecnica ed un profondo senso civico”, dicono la moglie Rita Samparisi e i figli. “Abbiamo ricevuto un’eredità di grande valore, un esempio di professionalità e di umanità che attraverso questo premio vogliamo trasmettere alle generazioni future testimoniando che il vero progresso risiede nel prendersi cura della propria crescita professionale e personale mettendole a servizio della comunità. Questa manifestazione rappresenta non solo un riconoscimento per i giovani talenti della città, ma anche un tributo alla dedizione ed all’autenticità del nostro papà, un uomo che ha saputo portare valore e ispirazione alla comunità di Gela ed ancor prima a quella familiare”.