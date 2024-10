Dem da Di Stefano, incontro per la giunta: valutazioni aperte e prossimi giorni decisivi

Gela. Oltre ai temi amministrativi più urgenti, che il sindaco Di Stefano ha messo sul tavolo dell’alleanza in settimana nel corso della verifica interna, c’è comunque qualche tassello politico da sistemare. Due posizioni in giunta, quelle degli assessori Arancio e Favitta, dovrebbero liberarsi a breve. I due assessori, uno in quota Pd e l’altro in area comunista, lasceranno per ragioni personali e lavorative. Il sindaco cercherà di riempire da subito le caselle. Vorrebbe concretizzare entro la prossima settimana. Il nome indicato dal Pci ce l’ha in mano. I dem invece riflettono sul da farsi, anche al loro interno. Questa mattina, la struttura commissariale democratica è stata in municipio, per un breve incontro con il primo cittadino. Si stanno approfondendo alcuni meccanismi nella rappresentanza. I dem non disdegnerebbero, numeri alla mano, una “chiamata” di due loro esponenti. Uno sostituirebbe Arancio mentre il secondo andrebbe a rafforzare la compagine del partito nel governo cittadino. Di Stefano pare orientato a mantenere lo schema attuale e i comunisti hanno spiegato di sentirsi dentro al progetto, con un loro esponente.