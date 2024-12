DevFest, a Gela la 15° conferenza nel mondo della divulgazione tecnologia

Gela. Sviluppatori, appassionati di tecnologia provenienti da tutto il mondo si ritroveranno a Gela il prossimo 14 dicembre in occasione della seconda edizione della DevFest, la conferenza itinerante globale che mira a riunire sviluppatori e appassinati di tecnologia in un unico luogo per poter condividere idee e soluzioni innovative.

L’evento è organizzato dalla community Google Developer Group di Gela con il supporto di Google.L’edizione gelese sarà la 15esima per il DevFest che conferma il suo ruolo come punto di riferimento per l’innovazione e la divulgazione tecnologica.

Oltre ad approfondire temi di grande attualità come l’Intelligenza Articiale e le tecnologie emergenti, la DevFest sarà anche un’occasione preziosa per connettersi con realtà aziendali di spicco e con esponenti di punta del panorama tecnologico locale ed internazionale.

Saranno14 gli interventi proposti sia in lingua italiana che in lingua inglese da parte di esperti italiani e Google Developer Expert (GDE) provenienti da Polonia, Germania, Francia, Lussemburgo e Repubblica Ceca.

Uno sguardo al futuro non può non coinvolgere le scuole del territorio , come spiega Gaetano Impoco, co-organizzatore del devFest gela nonchè docente del Morselli.Un’altra novità di quest’anno è il concorso a premi co-organizzato dal Rotary club di Gela e dell’ITIS Morselli rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di cui i vincitori saranno rivelati all’evento.