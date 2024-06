Di Cristina: “Alleanza coerente contro le destre dei candidati imposti e dei fondi tagliati”

Gela. “La coalizione a sostegno di Terenziano Di Stefano? E’ assolutamente coerente e ne fanno parte soprattutto le forze alternative ai governi Meloni e Schifani. Il nostro obiettivo deve essere battere le destre antimeridionaliste e dare un futuro stabile alla città”. Peppe Di Cristina, componente della direzione nazionale del Pd, ha contribuito alla costruzione della lista dem e insieme ai dirigenti del partito ha detto sì alla coalizione con in testa Di Stefano, seppur ci siano state diverse valutazioni. “A differenza delle destre che impongono i candidati – sottolinea – nel nostro partito e in questa coalizione si discute e ci sono confronti che fanno bene allo sviluppo del progetto”. Il modello che tiene insieme soprattutto dem, grillini e i civici di Di Stefano, in questo caso, passa pure dall’esperienza di “Qualità abitare”, il programma di finanziamento che ha assicurato alla città trenta milioni di euro, con i primi cantieri in fase di avvio, tra questi quelli per i lavori all’Orto Pasqualello e all’ex scalo ferroviario. Ci fu infatti una stretta collaborazione istituzionale, durante i periodi dei governi Conte e Conte-bis, tra il Movimento cinquestelle, lo stesso Di Stefano (assessore allo sviluppo economico) e l’allora ministro Paola De Micheli (molto vicina all’area politica di Di Cristina), di recente di nuovo in città nel corso della presentazione della lista democratica. “Quei fondi oggi sono cantieri e lo saranno anche domani, visto che alcuni iter sono in fase di definizione finale – aggiunge l’ex segretario provinciale del Pd – la destra dovrebbe invece spiegare i tanti definanziamenti, i passi indietro dell’ospedale “Vittorio Emanuele”, le infrastrutture che non ci sono. Hanno governato cinque anni con Musumeci e sono ancora al governo della Regione con Schifani”. Nella coalizione delle sette liste di Di Stefano c’è anche il suo successore, in assessorato, Francesca Caruso, che ha poi concretizzato le gare d’appalto per “Qualità abitare”. “Non dimentichiamo che grazie all’allora ministro Paola De Micheli, oggi vicepresidente della commissione attività produttive, si arrivò alla firma per il passaggio all’Autorità portuale della Sicilia occidentale – continua Di Cristina – con l’ex ministro per il Mezzogiorno Giuseppe Provenzano, ora in commissione nazionale antimafia e che è stato alla nostra presentazione, arrivammo in prefettura per il Contratto istituzionale di sviluppo, del quale invece si sono perse le tracce”. Rilancia sul significato politico del sostegno a Di Stefano.