Di Paola, “cabina regia per emergenza Covid non funziona, cortocircuito anche politico”

Gela. “Un cortocircuito politico sia del governo regionale che di quello cittadino”. Il deputato Ars Nuccio Di Paola, questa mattina, ha partecipato all’incontro con l’assessore Ruggero Razza, ma il contorno politico non l’ha lasciato indifferente. “Abbiamo un deputato di centrodestra e di maggioranza, come l’onorevole Michele Mancuso, che attacca senza mezze misure l’assessore Razza e il management di Asp – dice – allora in questo anno e mezzo di pandemia, cosa è successo? Siamo stati nelle mani di nessuno? Se l’assessore e il manager Alessandro Caltagirone vengono platealmente contestati da un deputato di maggioranza, evidentemente c’è qualcosa che non va”. Il grillino parla di contraddizioni evidenti e non ha condiviso la “tempistica”. “Come si fa a convocare un incontro con medici e operatori sanitari, dopo ben oltre un anno di emergenza – dice ancora – tanti medici di base erano disorientati, non è semplice effettuare le vaccinazioni anti-Covid senza un supporto. Il governo regionale si sarebbe dovuto confrontare con il territorio. Tutto questo non c’è stato. La visita di Razza mi è sembrata una specie di scaricabarile. Allora, le colpe sono solo di chi non è ancora vaccinato e dei medici? Io non credo. La cabina di regia non ha funzionato”.