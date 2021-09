Db con Razza, “accuse Mancuso perchè non ha avuto la rimozione di Caltagirone”

“Perché le carenze operative devono essere imputate solamente al manager, che ha la stretta collaborazione di altri due dirigenti come la dottoressa Marcella Santino e il dottor Pietro Genovese, con compiti di alta responsabilità ed operatività nella Asp? C’è sotto qualcosa che non si limita ad una sana efficienza della direzione generale? – chiedono Orlando e Migliore – risulta che all’interno della direzione siano stati messi in ordine e disciplinati ruoli e ambiti, che forse sono stati mal digeriti anche da Mancuso? Perché non dire come stanno le cose e parlare con Razza in un momento in cui l’unità delle forze di centrodestra dovrebbe dare una risposta virtuosa agli avversari politici, che accampano pretesti per denigrare e demolire il gran lavoro del governo e dell’Asp. Come si spiegano le forti contraddizioni tra il malumore di Mancuso e l’intervento del sindaco Lucio Greco che, proprio oggi nel suo intervento, ha esaltato l’attività dell’assessore Razza e del direttore Caltagirone, compiacendosi del loro lavoro e della sintonia con l’amministrazione, arrivando quasi a chiedere scusa per la condotta dell’assessore Nadia Gnoffo”. Le storie tese tra i vertici Asp e Forza Italia erano già iniziate con il “blitz” di Razza di inizio settimana, ritenuto quasi irrispettoso dall’assessore azzurro Gnoffo.