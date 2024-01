Di Paola sonda l’agorà, incontro con dem: “Candidato? Disponibili ma si chiuda prima possibile”

Gela. Gli incontri con tutte le forze dell’agorà politica, per l’alternativa all’amministrazione Greco e al centrodestra, si protrarranno anche nel fine settimana. Il mandato è stato messo nelle mani del vicepresidente Ars Nuccio Di Paola. A conclusione del vertice della scorsa settimana, ha subito iniziato un giro di “verifiche” con le anime del progetto politico in via di definizione. In questi giorni, vedrà, tra gli altri, i civici di “Una Buona Idea” e “Civico lab” e il gruppo di “PeR”, Sinistra italiana e la lista “#2029”. Un primo confronto c’è già stato, ad inizio settimana, con i dem. Di Paola ha il compito piuttosto complesso di “fare sintesi” e portare all’agorà una proposta politica che concentri l’assenso di gran parte dei pezzi inseriti in questo cammino. Ci sono i progressisti ma anche i civici e i moderati. “Abbiamo dato la disponibilità ad indicare un potenziale candidato a sindaco, che sia competente e autorevole. Dovrà avere la capacità di prendere decisioni importanti, in una fase di flessione evidente della città – dice il commissario del Pd Giuseppe Arancio – non si è parlato di nomi. Non è ancora il momento”. L’ex parlamentare Ars qualche riflessione in più la spende per l’avvento di gruppi che potrebbero non rivedersi negli schieramenti attuali. “Personalmente, ritengo che non sia il tempo di avere dieci candidati a sindaco – sottolinea – la balcanizzazione non fa bene alla città. Non si può andare avanti con il tutti contro tutti. Le nuove forze che si stanno affacciando a questo contesto, dovrebbero avere la consapevolezza di sostenere un progetto comune, insieme ad altri alleati. Non ne faccio una questione di simboli. Chiaramente, chi ha governato con il centrodestra difficilmente si potrà rivedere nel nostro progetto. Voglio sperare che non ci sia la tendenza a generare gruppi su gruppi e a dividere ulteriormente il campo”. Non è un mistero che entità come le liste dell’ex parlamentare Ars Pino Federico o gruppi strutturati come l’Mpa, al pari della dimensione dei moderati, possono diventare fattori decisivi per puntare o meno alla vittoria delle amministrative.