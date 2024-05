Di Pietro: “Lista Lega è pronta, non escludiamo di poter valutare un patto federativo”

Gela. Nell’ultima settimana che separa dallo scoccare del termine finale per la presentazione delle liste, tutte le coalizioni in campo stanno apportando potenziali “migliorie” o comunque tentano di far combaciare i pezzi. Ieri, nell’alleanza a sostegno dell’ingegnere Grazia Cosentino è stato ufficializzato l’accordo che ha portato diversi candidati del gruppo civico “Tutti insieme” tra le fila di Italia Viva, Dc e Forza Italia. I leghisti sono tra quelli pronti a chiudere la lista ma anche in questo caso ci sono ragionamenti avviati. “Per quanto ci riguarda – dice Ennio Di Pietro – la lista è praticamente completa. Stiamo valutando se possano esserci condizioni per un patto federativo di tipo appunto elettorale. Personalmente, sono per la soluzione di una lista pura della Lega. Però, vogliamo verificare insieme agli alleati e nel confronto con il candidato a sindaco”. Potrebbe esserci un avvicinamento tra Lega ed esponenti della lista per Cosentino sindaco. C’è chi ha ipotizzato una lista con doppio simbolo, per dare rilievo sia alle scelte dei salviniani sia al ruolo dei riferimenti del candidato a sindaco. “Una cosa è sicura – aggiunge Di Pietro – nella prospettiva delle amministrative è sempre meglio avere una lista forte piuttosto che due con obiettivi non certi. Il termine ultimo per la presentazione è il 15 maggio, faremo tutte le valutazioni del caso anche perché la lista della Lega non ha neanche la necessità della raccolta delle firme e devo dire che stiamo facendo un ottimo lavoro. Le decisioni poi vanno concordate con il partito e con i referenti regionali”.