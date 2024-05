Tensione e scontri di gioco, al PalaLivatino invasioni di campo: sospesa Melfa’s-Academy Catanzaro

Gela. Succede di tutto al PalaLivatino nella sfida tra Melfa’s Gela Basket e Academy Catanzaro. A 6 minuti dal termine, la sfida è stata sospesa in seguito ad un bruttissimo scontro di gioco che ha visto coinvolti il numero 19 calabrese Sipovac, illeso dopo il contrasto, e il gelese Emanuele Caiola, rimasto a terra per qualche minuto ed uscito in barella. A seguire, nervi tesi tra i giocatori (anche a causa di brutti gesti di qualche minuto prima) e invasioni di campo, con gli arbitri che, non sentendosi al sicuro, hanno deciso di abbandonare il terreno di gioco e rientrare negli spogliatoi. Da capire adesso cosa deciderà il giudice federale, se dare la vittoria a tavolino a Catanzaro col punteggio di 20-0 o di far proseguire la gara a porte chiuse sul punteggio di 54-59, con 6 minuti e 14 secondi da giocare.