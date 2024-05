Timpazzo, il servizio, le mitigazioni e la trasparenza: i quesiti di “No inceneritore” ai candidati

Gela. Il tema rifiuti, sia sul fronte del servizio che su quello dell’impiantistica, continua ad essere tra i più delicati in assoluto, anche per gli equilibri ambientali del territorio. Il movimento “No inceneritore”, costituitosi all’indomani dell’annuncio del progetto di un maxi termovalorizzatore nell’area cittadina, poi comunque superato dato che il governo Schifani ha individuato i siti prescelti a Palermo e a Catania, pone pubblicamente una serie di quesiti ai cinque candidati a sindaco. “Innanzitutto, occorre fare una premessa sulla dualità tra Ato Cl2 in liquidazione ed Srr4 che comporta la divisione dei servizi rifiuti, da una parte il centro di compostaggio e due vasche sature della discarica Timpazzo vengono gestite da Ato; dall’altra una vasca e il Tmb vengono gestite da Impianti Srr. Attualmente, Impianti Srr, a parte gestire il servizio di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti dei Comuni dell’ambito procede anche al conferimento di 400 tonnellate/giorno di rifiuti extra ambito. Questi conferimenti extra stanno riempiendo le vasche della discarica e correlativamente i conti della Srr, con notevoli incassi. Questi non si tramutano in un risparmio per i cittadini dei Comuni della società consortile che vedono semplicemente lievitare la Tari. I cittadini più attenti avranno sicuramente visto che molti eventi dei Comuni dell’ambito, il carnevale di Mazzarino come quello di Niscemi e Gela, ma anche le varie sagre, sono state sponsorizzate nell’ultimo anno da Srr”, fanno sapere dal comitato.