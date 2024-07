Di Stefano a palazzo di giustizia, ha incontrato il neo procuratore capo Vella

Gela. Non ha potuto presenziare alla cerimonia ufficiale di insediamento. Così, già oggi, il sindaco Terenziano Di Stefano si è recato a Palazzo di giustizia per un primo incontro con il neo procuratore capo Salvatore Vella, insediatosi martedì. Inevitabile un richiamo alle tante emergenze della città ma anche alla necessaria collaborazione tra istituzioni sul territorio. Di Stefano, in un messaggio rilasciato nella giornata dell’insediamento del procuratore, aveva già parlato dell’esigenza di andare avanti lungo la via della legalità.