Di Stefano apre a consiglieri e segretari: briefing su temi, “contatti per aeroporto Comiso”

Gela. La disamina politica interna alla maggioranza del sindaco Di Stefano è in corso e l’attesa per le decisioni dell’Ars sul ddl per gli enti locali potrebbe far slittare il prosieguo della verifica già in essere. Il primo cittadino però ha l’esigenza di tenere il passo su tanti capitoli amministrativi. Ieri, ha condotto un briefing con gli assessori. C’era da fare una sorta di punto della situazione sui principali temi oggetto delle attività dei settori affidati agli esponenti della sua giunta. L’intenzione di Di Stefano, probabilmente già dalla prossima settimana, è di estendere gli approfondimenti sui temi, con un incontro aperto ai capigruppo e ai segretari di partiti e movimenti. Non c’è solo la questione finanziaria che ruota intorno al bilancio stabilmente riequilibrato. Il sindaco mira ancora una volta tenere il punto sul caso Timpazzo e sul servizio rifiuti. Macchitella lab e il progetto per il polo tecnologico “Sinapsi” sono altri passaggi reputati decisivi, in questa fase. “Voglio capire se c’è l’intenzione di sostenere un ruolo attivo del Comune, che magari possa intervenire in modo massiccio su Sinapsi”, precisa. Di Stefano, nel corso di un recente tavolo sul polo tecnologico, ha proposto che una copertura finanziaria consistente possa arrivare da Palazzo di Città, per il tramite delle royalties “Argo-Cassiopea”. Ha ipotizzato una somma oscillante tra i cinque e i sei milioni di euro. Dovrà avere un sostegno massimo affinché si giunga ad un sì convinto, soprattutto in una fase di dissesto dell’ente comunale. “Sinapsi” ha già ottenuto un finanziamento da dieci milioni di euro ma servirà integrare la parte restante. Macchitella lab è un altro pezzo da novanta che il primo cittadino vuole giocarsi, dopo un lungo ciclo di incontri, iniziati durante la sindacatura Greco. Vorrebbe completare entro novembre.