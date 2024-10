Vigor Gela ospite del Città di Canicattini. Scontro al vertice tra Niscemi e Megara

Al “Bongiorno” di Caltagirone, invece, andrà in scena il big match del girone. Le due favorite per il salto di categoria, Niscemi e Megara, si affronteranno per la prima volta in stagione. Si tratta, di fatto, della terza gara settimanale per i ragazzi di Fabio Comandatore contro una corazzata. Domenica scorsa è stato il turno della Vigor Gela, surclassata per 4-0. Mercoledì, allo stadio “Biazzo”, i gialloverdi hanno sconfitto, con un netto 3-0, il Pro Ragusa. Domani toccherà affrontare quella che, probabilmente, è la squadra più forte del girone, vista l’enorme qualità in campo. Servirà tanta concentrazione e tanto cuore ai niscemesi che, finora, non hanno sbagliato nulla, né in campionato e neanche in Coppa.