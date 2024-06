Di Stefano apre del tutto a Franzone: “Facciamo nostre le priorità del suo programma”

Gela. Piena condivisione dei punti programmatici di Filippo Franzone. L’ex assessore Terenziano Di Stefano, i dem e il Movimento cinquestelle, accolgono in tutto e per tutto le indicazioni poste da Franzone e dal suo gruppo. Proprio Di Stefano lo ha incontrato. Sul tavolo, Franzone ha messo il passaggio alla Città metropolitana di Catania, il rafforzamento del sistema sanitario locale e iniziative concrete per superare la crisi idrica. “L’ottimo risultato di Franzone non ci ha sorpresi poiché conosciamo la sua caparbietà e le battaglie che negli anni ha fatto per la città. Le interlocuzioni ci sono state e sono state sui temi che Franzone considera imprescindibili e che erano state inserite nel suo programma elettorale. Io e tutta la mia coalizione – dice Di Stefano – abbiamo scelto di fare nostri quei punti elettorali ed inserirli nel nostro programma. Intanto, l’adesione alla città metropolitana di Catania che allora, nel 2014 passò per un referendum confermativo e certamente il tema della sanità e della salute in generale sul quale, negli anni, io e Franzone abbiamo anche pubblicamente contestato una sanità al collasso e una dirigenza manageriale spesso inefficiente. Il confronto si è concentrato anche su un altro tema che lascia la città in ginocchio, la carenza di acqua. Non può negarsi che questa è una emergenza nelle emergenze e benchè anche nel nostro programma era stata ovviamente previstola tra le battaglie, facciamo nostro pure questo punto”.