Finanziamenti Unicredit per progetti sociali nel centro storico di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – UniCredit ha erogato due finanziamenti impact alla Cooperativa Rigenerazioni Onlus e al Centro Studi Opera don Calabria per lo svolgimento di progetti sociali nel centro storico di Palermo.

La Cooperativa sociale Rigenerazioni Onlus è un’organizzazione non-profit che si occupa di promuovere l’inclusione sociale e l’integrazione lavorativa di persone a rischio di esclusione sociale. Tra i progetti realizzati dalla Cooperativa c’è “Cotti in Fragranza”, il laboratorio per la preparazione di prodotti da forno di alta qualità, nato nel 2016 all’interno dell’Istituto Penale Minorile di Palermo. Lo svolgimento di tale attività ha dato luogo già da qualche anno ad un’attività di ristorazione esterna alle mura detentive, il Bistrot “Al Fresco”, all’interno di un edificio di interesse storico, un ex convento del ‘600: “Casa San Francesco”. Con il finanziamento concesso da UniCredit la cooperativa ha proceduto ad acquistare una porzione dell’edificio al fine di ampliare l’attività di ristorazione e ad avviare una nuova attività di ospitalità sul modello “bed and breakfast” che consentirà di aumentare le unità lavorative occupate dall’iniziativa.

L’Associazione “Centro Studi – Opera don Calabria” nasce nell’anno 1994 come emanazione della Congregazione Poveri Servi della Divina Provvidenza. Il “Centro Studi” ha la sua sede legale a Verona e dispone di un ufficio di coordinamento nazionale a Ferrara come Ente Nazionale di formazione professionale e di sedi periferiche Ferrara e Cento (Fe), Termini Imerese (Pa) e Palermo, Lamezia Terme, Roma, Napoli attraverso le quali realizza numerosi progetti di carattere locale, nazionale ed internazionale, con il coinvolgimento di un’ampia rete di partner sia di tipo della Pubblica Amministrazione che del Privato Sociale.

In dettaglio da qualche anno ha deciso di integrare l’attività svolta presso la Sede di Termini stabilendo un nuovo centro a Palermo, in una porzione dell’edificio storico in vicolo dell’Infermeria dei Cappuccini. Con il finanziamento concesso da UniCredit ha potuto acquistare la porzione di edificio utilizzata per le proprie attività localizzate nell’immobile: Percorso Ballarò, assistenza nei confronti dei giovani caratterizzati da rischio di dispersione scolastica, iniziativa che riguarda circa 40 soggetti; un‘altra iniziativa di sostegno a minori non più soggetti a potestà genitoriale; Ambulatorio Psico-sociale, un sostegno psicologico a famiglie e ragazzi per far fronte alle difficoltà psicologiche e relazionali di individui, coppie, famiglie di tutte le età, credo, nazionalità, classe sociale, che non riescono a trovare risposta sia nel pubblico che nel privato, anche per ragioni di carattere economico.

“Essere Banca del territorio – ha commentato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit – si concretizza anche attraverso il sostegno a tutte quelle iniziative che, oltre ad essere economicamente sostenibili, puntano a generare un impatto tangibile e misurabile per le nostre comunità. Il supporto finanziario alle due operazioni contribuirà alla realizzazione di progettualità mirate ad una importante riqualificazione sociale e culturale del centro storico di Palermo”.

Roberto Mattina, Presidente della Cooperativa Rigenerazioni Onlus, ha dichiarato: “Un sentito ringraziamento a UniCredit per il fondamentale supporto alla nostra cooperativa Rigenerazioni. Questo finanziamento ci permetterà di ampliare i nostri progetti di inclusione sociale e lavorativa, offrendo nuove opportunità a persone in difficoltà e contribuendo allo sviluppo sostenibile della nostra Comunità”. “Era fondamentale per noi, come famiglia Calabriana, avere una Casa anche in Sicilia – le parole di Don Ivo Pasa, Responsabile del Centro Studi Opera Don Calabria – la Casa per noi è il centro dell’attività missionaria, il luogo in cui tutti coloro che, da sacerdoti, frati e laici vivono il nostro Carisma, possono trovare un luogo di incontro e di crescita”.

