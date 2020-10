Di Stefano, “Barranco non molli siamo con imprenditori”: Greco, “città si ribelli”

Gela. “Non deve mollare. L’illegalità non può vincere sulla parte sana della città”. Il vicesindaco Terenziano Di Stefano, che è anche assessore allo sviluppo economico, si rivolge direttamente all’imprenditore Gandolfo Barranco, titolare dell’area di servizio e del locale colpiti nella notte dalle conseguenze di sangue di una rissa, che ha coinvolto gelesi e licatesi. Barranco, anche alla nostra testata, non ha nascosto che fatti come questo lo inducono a riflettere sull’eventuale cessione, passando la mano o comunque dicendo addio all’investimento. “L’accaduto di stanotte non può significare in alcun modo la vittoria di atti inaccettabili a danno della parte sana di una città della quale fa sicuramente parte l’Imprenditore Gandolfo Barranco, proprietario del locale – dice Di Stefano – che con sacrificio e serietà ha investito nel nostro territorio. A lui, quindi, anche a seguito delle dichiarazioni rilasciate circa la possibilità di “passare la mano“ e quindi lasciare l’attività, va la mia vicinanza da cittadino innanzitutto e da assessore allo sviluppo economico”. Di Stefano ringrazia le forze dell’ordine, i magistrati e il sindaco Lucio Greco, che ha subito coinvolto tutte le autorità. Rinnova però l’invito agli imprenditori sani e a chi crede ancora nella città.