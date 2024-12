“Di Stefano e Giudice confusi”, Irti: “Dc c’è per la città ma amministrazione incapace”

Giudice ha fatto intendere che l’opposizione intransigente dei cuffariani si può spiegare con il tentativo di ritagliarsi visibilità nonostante la sconfitta elettorale. Irti insiste sulla maggioranza a due diverse velocità: da un lato aperta al dialogo bipartisan ma dall’altro dura contro il governo regionale. “Non permetteremo a chi ha l’onere di governare, di prendere in giro i cittadini – aggiunge il consigliere Dc – il nostro compito è vigilare sull’azione amministrativa. Non va bene la doppia faccia di questa maggioranza. Prima si chiede collaborazione e poi si accusa il governo regionale. La Dc, come forza di opposizione seria e responsabile, ha dimostrato di essere sempre collaborativa per la città e il governo regionale, ripetutamente accusato dalla coalizione di Di Stefano, ha dimostrato nelle manovre finanziare di accogliere tutte le richieste provenienti dalle opposizioni”. Una delegazione del gruppo locale, la prossima settimana, sarà in Regione, per incontrare l’assessore alle autonomie locali Andrea Messina, a sua volta cuffariano. Si chiederà ufficialmente l’inserimento del Comune di Gela tra quelli destinatari dei contributi finanziari per gli enti in dissesto. Il sindaco Di Stefano, ieri, ha sottolineato che il governo Schifani non può girarsi dall’altra parte. La Dc, per l’ennesima volta, si conferma comunque tra le forze politiche più distanti dal “modello Gela” del sindaco e dei suoi alleati.