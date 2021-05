Disabili, Consulta accusa maggioranza: “Pilateschi e da Sammito ci aspettavamo un sì”

Gela. La Consulta che raggruppa le associazioni a tutela dei diversamente abili fa i nomi e non condivide affatto la “strumentalizzazione” politica sul servizio di trasporto. Il presidente Livio Aliotta ha preso parte al consiglio monotematico di giovedì, conclusosi con un atto di indirizzo, presentato dall’opposizione, che per poco ha sbattuto contro l’astensione della maggioranza. Così, Aliotta prende posizione e critica anche le scelte del presidente dell’assise civica Salvatore Sammito. “Ciò che colpisce è il fatto che nonostante l’invito formulato dalla Consulta gelese per la disabilità a non strumentalizzare politicamente le vicende inerenti i gravi problemi della stessa disabilità il consiglio comunale ha preferito spostare l’attenzione sulle beghe partitiche piuttosto che concentrare i propri sforzi su una soluzione condivisa delle predette questioni. Lo stesso organismo ha infatti espressamente sottolineato che non esiste differenziazione tra trasporto verso i centri di riabilitazione e quello pubblico, affermazione ampiamente supportata dalle normative e dalla documentazione fornita dalla stessa consulta ai consiglieri comunali presenti. Nonostante ciò vi sono stati consiglieri che hanno candidamente dichiarato – dice Aliotta – di non aver votato, in favore dell’atto di indirizzo salvo poi astenersi, solo perché l’atto di indirizzo chiedeva un proficuo confronto con le associazioni e chiedeva altresì l’immediata ripartenza del trasporto speciale e pubblico. Gli stessi hanno dichiarato di non aver compreso il collegamento col tema della seduta di consiglio comunale. Vi è di più i consiglieri di opposizione Alabiso, Spata, Bennici, Farruggia, Scerra e Ascia e Orlando hanno dimostrato ampia sensibilità e maturità nel raccogliere l’invito formulato a differenza dei colleghi di maggioranza Incardona, Caci, Cascino, Giuseppe Morselli, Giudice, Romina Morselli, Iaglietti, Sincero e Faraci, che in maniera pilatesca hanno preferito astenersi sulla questione dimostrando di non avere un reale e concreto interesse verso le impellenti e improcrastinabili esigenze dei cittadini con disabilità”.